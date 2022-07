O acordo está fechado: João Victor vai ser reforço do Benfica.

Após semanas de intensa negociação, com o central pretendido também pelo FC Porto, parece existir fumo branco. Ou encarnado, no caso, já que o Benfica fechou acordo com o Corinthians já nesta segunda-feira, com a presença de Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, em São Paulo (onde está há vários dias, de resto).

O que está previsto é que a transferência seja apenas anunciada após a eliminatória da Taça Libertadores: o Corinthians visita o Boca Juniors na madrugada de quarta-feira, em jogo dos oitavos de final.

João Victor, que comemora o 24.º aniversário dentro de dias, está no Corinthians desde 2017. Chegou para os escalões de formação, proveniente do Atlético Mineiro.

Após empréstimos a Inter de Limeira e Atlético Goianiense fixou-se na equipa principal do Timão, pela qual soma 75 jogos.

