Antes de avançar com a iminente contratação do italiano Simone Inzaghi, o Al Hilal chegou a abrir conversas com Sérgio Conceição para assumir o controlo da equipa, segundo apurou o Maisfutebol.

A negociação, entretanto, não avançou, tal como já tinha acontecido em 2023, quando o emblema saudita tentou tirar Conceição do FC Porto - na ocasião, o português recusou um ordenado de aproximadamente 20 milhões de euros limpos por temporada.

Sem Conceição, recentemente demitido do Milan, os sauditas optaram então por Inzaghi, que vai deixar o Inter de Milão depois de quatro temporadas, sendo duas vezes vice-campeão da Liga dos Campeões.

Já em preparação para o Mundial de Clubes no Estados Unidos, o Al Hilal, recorde-se, demitiu o também português Jorge Jesus ainda no decorrer da atual temporada. Desde então, foi dirigido pelo adjunto saudita Mohammad Al Shalhoub.

Aos 50 anos, Sérgio Conceição trabalha hoje com a prioridade de continuar no futebol europeu e, inclusive, não descarta assumir um eventual projeto em uma grande seleção.