Gustavo Sá vai permanecer no Famalicão para o resto desta época, visto que, segundo apurou o Maisfutebol, a transferência para o Al Ittihad falhou de vez nas últimas horas.

O clube saudita estava disposto a pagar aproximadamente 20 milhões de euros pelo jovem jogador, mas as negociações acabaram por cair.

Entre outros motivos, pesou a decisão do médio de seguir no futebol europeu, tendo recusado então um salário (total) de quase 18 milhões de euros por três anos e meio de contrato.

Aos 21 anos, Gustavo Sá é dos principais destaques do Famalicão, onde foi formado e está a cumprir a quatro temporada na equipa principal. Tem vínculo válido até junho de 2029.

