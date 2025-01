O 1.º Dezembro quer Álvaro Magalhães no comando técnico da equipa principal e já iniciou conversações com o representante do treinador de 64 anos, segundo apurou o Maisfutebol.

Álvaro Magalhães é pretendido para substituir João Nuno Carromeu, que está de saída para assumir o Belenenses.

Trata-se de um regresso de Álvaro Magalhães ao ativo, ele que é um histórico treinador de vários clubes em Portugal e que teve a última experiência em 2019, ao serviço do Farense, na II Liga.

Antes disso treinou Gil Vicente, Tondela, Naval, Sp. Covilhã, Olhanense, Feirense, Estrela Amadora, V. Guimarães, Desp. Chaves, Santa Clara, Lusitânia Lourosa, foi adjunto de Camacho e Trapattoni no Benfica, Nacional Benguela, Interclube (ambos de Angola) e Gloria Buzau (Roménia).

Como jogador, é um antiga glória do Benfica e da Seleção Nacional, tendo estado no Euro 84 e no Mundial 86.