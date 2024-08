Zeki Amdouni chegou, esta tarde, a Portugal para completar a transferência para o Benfica.



O Maisfutebol já tinha, de resto, dado conta do interesse dos encarnados no jogador do Burnley que, em cima do fecho do mercado, está prestes a mudar-se para a Luz.



O internacional suíço prepara-se para realizar exames médicos e assinar pelas águias. Está assim encontrado o segundo avançado que o Benfica queria para colmatar a saída de Rafa Silva para o Besiktas.



Amdouni jogava no Burnley, que há um ano contratou-o ao Lausanne-Sport por perto de 19 milhões de euros, e participou em 37 jogos (27 como titular) em 2023/24, tendo marcado seis golos, cinco dos quais na Premier League. Foi ainda convocado para o Euro 2024, no qual participou em quatro jogos.