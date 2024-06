Com Vítor Bruno no comando, André Franco vai ser reintegrado no plantel do FC Porto, segundo apuraram a CNN e o Maisfutebol.

Depois de ter sido afastado por Sérgio Conceição na temporada passada, tal como Jorge Sánchez, Iván Jaime e Toni Martínez, o médio de 26 anos apresenta-se no Olival dia 1 de julho, data do arranque dos trabalhos da pré-época, sendo expectável que o mesmo aconteça com os restantes jogadores acima mencionados.

André Franco tem contrato com os azuis e brancos até junho de 2027 e prepara-se para iniciar a terceira época nos dragões.