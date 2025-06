Antunes decidiu mesmo colocar um ponto final na carreira de jogador profissional. Depois de alguns dias a ponderar o futuro, o lateral-esquerdo de 38 anos resolveu parar de jogar, apurou o Maisfutebol.

O internacional português em 13 ocasiões chegou a receber uma oferta de renovação contratual do Paços de Ferreira, onde esteve nas últimas quatro temporadas, mas optou em pendurar das botas.

Campeão nacional com o Sporting em 2020/21, o experiente lateral começou a carreira na formação do Freamunde, onde estreou profissionalmente em 2004, e no futebol português ainda passou pelo Leixões.

Antunes rodou bastante pela Europa, tendo atuado em Itália (Roma, Livorno e Lecce), Grécia (Panionios), Espanha (Málaga e Getafe) e Ucrânia (Dínamo de Kiev).

