O brasileiro Jean Felipe colocou um ponto final num trajeto de dez anos no futebol português, tendo sido anunciado como reforço do Olympiakos Nicosia, do futebol cipriota.

O lateral de 31 anos chegou a Portugal em 2015, para representar o Portimonense, tendo passado ainda por Varzim, Académica, Desp. Chaves, Sp. Covilhã, E. Amadora e Leixões.

Há três dias rescindiu contrato com o Felgueiras, o último clube que representou em Portugal, para agora assinar contrato com o Olympiakos Nicosia até final da época, com mais uma temporada de opção.