Mauro Couto foi, esta quarta-feira, oficializado como reforço da equipa B do Sporting.



O extremo deixa assim os castores, clube pelo qual fez nove jogos na primeira Liga. O jogador de 17 anos estava na Mata Real desde 2021, onde chegou depois de passagens por Cête, Penafiel, Dragon Force e Padroense.



«Já joguei na Liga, mas agora estou focado na equipa B do Sporting, que é uma equipa com muita qualidade, e na Liga 3, que é um bom campeonato. Venho para acrescentar alguma experiência e espero ajudar a equipa o melhor possível para que possamos atingir os nossos objectivos», referiu aos meios do clube.