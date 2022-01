O Arouca confirmou, esta segunda-feira, a contratação de David Simão, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os arouquenses não revelaram a duração do vínculo do médio, embora o nosso jornal saiba que este é válido até ao final da temporada.



O jogador formado no Benfica está de volta a uma casa que conhece bem, na qual jogou entre 2013 e 2016, apontando 12 golos em cerca de 90 jogos.



Aos 31 anos, David Simão estava sem clube depois de ter rescindido com o AEK.