O mercado de transferências de verão é sempre agitado. Entradas, saídas, continuidades, renovações. Os ditos “três grandes” de Portugal - Sporting, Benfica e FC Porto - não são exceção a essa regra. E, além de olhar para fora, os emblemas lusos precisam também de fazer uma revisão interna.

Nesta altura, há jogadores que se encontram perto de terminar o vínculo com os respetivos clubes, no que aos contratos diz respeito. Alguns já no final desta época, outros na próxima.

SPORTING

O Sporting, bicampeão nacional, é o clube que mais precisa de arrumar a casa. É o “grande” com mais contratos perto de expirar - seis.

Com urgência maior está o jovem João Simões, médio de 18 anos, da formação leonina, que recupera de lesão e tem contrato a expirar já em junho de 2025. Porém, a renovação está em andamento.

Seguem-se mais produtos da formação, mas com mais um ano de manobra. Diogo Pinto (guarda-redes de 20 anos) e Eduardo Felicíssimo (médio de 18 anos) terminam contrato em junho de 2026.

Jeremiah St. Juste, defesa central de 28 anos, termina também contrato no fim da temporada 2025/26. O neerlandês arranca para quarta temporada nos leões, numa passagem marcada por muitas lesões.

Os trintões Matheus Reis (30 anos), Hidemasa Morita (30 anos) e Ricardo Esgaio (32 anos) terminam contrato em 2026. Matheus vai para sexta época de leão, Esgaio para a quinta (nesta segunda passagem, depois da primeira de 2005 a 2017, da formação aos seniores) e Morita para a quarta. Todos peças importantes para o sucesso recente do clube.

BENFICA

Do lado do Benfica, o cenário é bastante diferente. Com exceção dos emprestados, apenas um jogador, que termina contrato brevemente, ainda não tem o futuro decidido. É o capitão dos encarnados, Nicolás Otamendi, que termina contrato já neste verão de 2025. Aos 37 anos e na quinta época pelo Benfica, o argentino foi o terceiro jogador mais utilizado, com 50 jogos realizados.

FC PORTO

Entrando no universo do FC Porto, a realidade dos dragões obriga a olhar com atenção à situação de dois atletas.

O mais urgente é o experiente defesa central, Iván Marcano, que termina o vínculo em junho de 2025. Aos 37 anos, o espanhol recuperou de lesão e foi ainda opção em 11 encontros. Marcano já conta com dez épocas no FC Porto.

O outro atleta que merece atenção é Marko Grujic, que finda contrato em 2026. Nesta que foi a quinta época do sérvio na invicta, Grujic realizou apenas cinco jogos, depois de se lesionar no tendão de Aquiles direito.

O relógio não para e o «tic tac» dos contratos aproxima-se. Assim, são esperadas movimentações. Seja pelo desejo de continuar com os atletas, seja pela ambição de trazer algum retorno financeiro para os cofres das respetivas equipas.

