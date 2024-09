O AVS está em negociações avançadas para garantir um nome de peso e com grande experiência para a baliza: trata-se do guarda-redes internacional mexicano Guillermo Ochoa, de 39 anos, apurou o Maisfutebol.

A informação, avançada inicialmente pelo Record, foi confirmada pelo nosso jornal junto de fonte próxima do processo. A negociação teve avanços significativos no domingo e, com o fecho do mercado ao final desta segunda-feira, são esperadas novidades nas próximas horas.

Ao que foi possível apurar até ao momento, faltará a assinatura de contrato que, a consumar-se, deve ter a duração de uma temporada.

Ochoa representou a Salernitana, de Itália, na última época e meia, sendo nesta altura um jogador livre e, apesar da idade, ainda não em fim de carreira.

Internacional por 151 ocasiões pela seleção do México, Ochoa representou, no seu país, o América. Conta ainda com passagens pelo Standard Liège (Bélgica), Granada e Málaga em Espanha e AC Ajaccio (França).

À Vila das Aves, tal como já noticiámos, deve também chegar Gustavo Assunção.