O Bahia anunciou a contratação de Bruno Lopes para a equipa de sub-23.

Ao que o Maisfutebol apurou, o emblema brasileiro entrevistou alguns treinadores portugueses para ocupar o cargo, incluindo João Aroso, e a escolha acabou por recair em Bruno Lopes.

Atualmente com 37 anos, o técnico chegou a orientar a equipa principal do Portimonense após a saída de Folha, durante três jogos, mas esteve sobretudo no comando da equipa de sub-23.

Em setembro de 2020 assinou pelo Cefn Druids, do País de Gales, mas saiu em março do ano seguinte.

O atual treinador principal do Bahia é Dado Cavalcanti, recrutado à equipa sub-23 no final de 2020, e o emblema brasileiro desejava agora ter um português na retaguarda da estrutura profissional.