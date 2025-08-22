O Wrexham, que tem como proprietários os atores Ryan Reynolds e Rob Mac, anunciou a contratação do defesa inglês, de 21 anos, Callum Doyle, do Manchester City.

O clube do Championship paga aos «citizens» 5,8 milhões de euros e o contrato do jovem jogador é válido até 2029.

Formado no Manchester City, Callum Doyle, não chegou a realizar qualquer partida pela equipa principal. Nas últimas quatro épocas, foi sucessivamente emprestado ao Sunderland, Coventry, Leicester e Norwich.

Em 2023/2024, fez parte do plantel do Leicester que conquistou o Championship e respetiva promoção à Premier League.

Recorde-se que o Wrexham foi comprado pelos dois atores de Hollywood para se tornar uma série documental do FX, tendo somado três subidas consecutivas desde então.