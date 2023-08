Acordo fechado: Anatoliy Trubin vai ser reforço do Benfica.

O acordo foi fechado nas últimas horas e o guarda-redes de 22 anos vai deixar o Shakhtar Donetsk por um valor próximo dos dez milhões de euros. O emblema ucraniano fica ainda com uma percentagem de uma eventual futura mais-valia com a venda do jogador, por parte do Benfica.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, viajou para Londres para desbloquear o negócio. Com o acordo consumado, deve voltar a Lisboa em breve, na companhia do jogador.

De recordar que o Benfica também negociou Bento, guarda-redes brasileiro, mas a intransigência negocial do At. Paranaense fez com que a SAD liderada por Rui Costa se virasse para Trubin, por quem também já tinham sido feitos contactos.

Formado no Shakhtar, Trubin tem quase 100 jogos pela equipa principal, embora tenha apenas 22 anos. Prepara-se agora para rumar ao Benfica, e por esse motivo já nem participou no jogo particular com o Tottenham, deste domingo (vitória inglesa por 5-1).