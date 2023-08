Arthur Cabral é o eleito do Benfica para substituir Gonçalo Ramos no ataque.

A informação foi adiantada pela imprensa italiana, e confirmada entretanto pelo Maisfutebol. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o acordo com a Fiorentina está muito bem encaminhado.

De acordo com os detalhes avançados pela imprensa transalpina, o acordo estará a ser fechado por um valor-base de 20 milhões de euros.

EM ATUALIZAÇÃO