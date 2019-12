O Benfica fez contactos informais com vista à possível contratação de Bruno Guimarães, médio do Athletico Paranaense.

Ao que o Maisfutebol apurou, as condições de um eventual negócio foram analisadas recentemente em Lisboa, por ocasião da visita de Giuliano Bertolucci e Kia Joorabichian, dois dos empresários que gerem a carreira do médio (a par de Alexis Malavolta).

Eleito para a equipa ideal do Brasileirão 2019, Bruno Guimarães confirmou, na cerimónia de entrega dos prémios anuais, que o Atlético de Madrid tem direito de preferência para a compra do seu passe, mas a imprensa brasileira tem dado conta de uma hesitação do emblema espanhol em avançar para a aquisição.

O médio do Athletico Paranaense tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, mas a transferência estará dependente de um valor ligeiramente acima dos 20 milhões de euros, de acordo com as últimas informações.

O Benfica está disposto a libertar uma quantia elevada para recrutar um jogador que seja uma garantia imediata para essa zona do terreno.

Daí que as águias tenham encetado também contactos com vista a uma eventual contratação de Julian Weigl, conforme admitido recentemente pelo empresário do médio do Borussia Dortmund.