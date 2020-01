O Benfica confirmou esta sexta-feira a mudança de Diogo Pinto para o Ascoli, tal como o Maisfutebol havia noticiado em tempo oportuno.

Numa nota no site oficial, o emblema encarnado informou que chegou a acordo com o clube da segunda divisão italiana para a transferência definitiva do médio de 20 anos.

Diogo Pinto, que já se tinha despedido do Benfica, jogou cinco épocas de águia ao peito, período no qual conquistou um título nacional de juniores, em 17/18.