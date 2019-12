Germán Conti está perto de assinar pelo Atlas, por empréstimo do Benfica.

O acordo ainda não está fechado, de acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, mas tudo indica que o central argentino vai mesmo fechar a mudança para o México em breve.

Contratado ao Colon há um ano e meio, por 4,7 milhões de euros, Germán Conti ainda não se conseguiu afirmar pelo Benfica, emblema pelo qual fez apenas doze jogos (e dois dos quais pela equipa B).

Esta época o defesa nem foi utilizado, dado o estatuto de quarto (ou quinto) central na hierarquia do técnico. No último jogo do ano, frente ao Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga, Bruno Lage decidiu poupar os titulares Rúben Dias e Ferro, mas para definir o parceiro de Jardel até optou por promover o também brasileiro Morato.

Ao que tudo indica o empréstimo de Conti ao Atlas deve ser válido até meados de 2020, com o emblema mexicano a ficar com uma opção de compra fixada num valor próximo ao que o Benfica investiu na contratação do jogador.