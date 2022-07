Enzo Fernández não integra a convocatória do River Plate para o jogo com o Godoy Cruz, da Liga argentina.

O médio está de saída para o Benfica, e por isso já não vai participar no encontro deste domingo.

O presidente do River Plate confirmou, de resto, que nas próximas horas vai ser finalizada a transferência do jogador para o Benfica, agora que a sua equipa foi eliminada da Taça Libertadores.

Tal como o Maisfutebol informou em primeira mão, o diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, vai estar na Argentina no fim de semana, para fechar o negócio e trazer o jogador para Lisboa. Os responsáveis do Benfica querem integrar Enzo no plantel na próxima semana.