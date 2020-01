O adeus de Ljubomir Fejsa ao Benfica pode ficar consumado nas próximas horas, o destino mais provável é o Alavés, da Liga espanhola.

O médio sérvio já esteve para sair no início da época, mas acabou por permanecer na Luz, ainda que para ser utilizado em apenas cinco jogos até ao momento.

Com a reabertura da janela de transferências foram também intensificadas as conversas com vista a uma saída, e o acordo está próximo. Para as próximas horas estão agendadas conversações que podem trazer «fumo branco» relativamente a uma mudança para o Alavés, até porque o Benfica já mostrou abertura para facilitar a saída do jogador.

Fejsa chegou ao Benfica em 2013, e soma 169 jogos de águia ao peito (mais dois pela equipa B).

Em Portugal, o internacional sérvio festejou cinco títulos de campeão, para além de 2 Taças de Portugal, 3 Taças da Liga e 3 Supertaças.