O Benfica vai emprestar Ferro ao Hajduk Split.

O central já viajou para a Croácia, de resto, e nas próximas horas será oficializada a transferência, que não contempla opção de compra.

Ferro volta assim a ser emprestado, um ano depois de ter assinado pelo Valência, na mesma condição.

No início da presente temporada voltou a integrar o plantel do Benfica, mas fez apenas dois jogos. O defesa, de 24 anos, volta agora a sair, e reencontra o ex-benfiquista Filip Krovinovic no Hajduk Split.