Pedrinho está perto de ser assegurado pelo Benfica. Quem o diz é Will Dantas, empresário do extremo do Corinthians.

«Benfica e Corinthians ainda estão a conversar, mas o acordo está muito perto de fechar. Os clubes estão a falar e a acertar os detalhes do negócio», afirmou o agente, em declarações ao jornal O Jogo.

Ora, a concretizar-se este negócio, Pedrinho só chegará à Luz no mercado de transferências do verão. Para Will Dantas, isso pode beneficiar o jogador.

«Ficar até metade do ano no Brasil é bom para ele. Assim dá para programar a cabeça dele e prepará-lo psicologicamente para essa mudança. Vai chegar bem e vai dar show no Benfica», garantiu.