O futuro de Ljubomir Fejsa pode passar pelo Al Ahli. Ao que o Maisfutebol apurou, essa é a possibilidade mais forte, neste momento, mas falta que o emblema saudita concretize esse interesse em forma de proposta.

Com apenas mais um ano de ligação contratual ao Benfica, o médio sérvio não integra o plantel para a época 2020/21, e por isso está autorizado a procurar um novo clube, depois do empréstimo ao Alavés, na temporada passada (13 jogos).

Fejsa é pretendido pelo Al Ahli, treinado pelo compatriota Vladan Milojevic, e as conversações evoluíram na última semana, mas falta agora que o emblema saudita apresente uma proposta formal com os números que têm sido discutidos.

A expectativa é que isso aconteça nos próximos dias, e nessa altura o jogador tratará de consumar uma rescisão de contrato com o Benfica. A transferência seria a "custo zero", mas com a SAD encarnada a poupar os salários relativos ao último ano de vínculo.

De referir que um emblema turco também encetou conversações com vista à contratação de Fejsa, mas nesta altura o Al Ahli é mesmo a possibilidade mais forte para o jogador, que no passado mês de agosto festejou o 32.º aniversário.