Ferro vai ser emprestado pelo Benfica ao Valência, até final da época.

Os dois clubes chegaram a um entendimento e o jogador viaja para Espanha durante a tarde deste domingo, apurou o Maisfutebol.

Ferro tem apenas sete jogos esta época, e com a chegada iminente de Lucas Veríssimo arriscaria ficar com espaço ainda mais reduzido no plantel.

O central foi lançado por Bruno Lage na equipa principal, na segunda metade da época 2018/19, e contribuiu para a conquista do título, mas aos poucos foi perdendo estatuto no plantel.

Recentemente estava relegado para quinta opção, atrás de Otamendi, Vertonghen, Jardel e Todibo, pelo que a mudança para o Valência surge como uma oportunidade de jogar com maior regularidade, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro, aos 23 anos.