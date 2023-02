Ferro está preparado para regressar ao Hajduk Split.

O acordo ainda não está fechado, mas tudo indica que o central vai voltar à Croácia, agora sem ligação ao Benfica.

O defesa foi emprestado ao Vitesse no início da época, mas soma apenas dez jogos.

Agora está a negociar a rescisão com o Benfica, de forma a mudar-se em definitivo para o Hadjuk Split, clube que já representou na época passada, e que está na segunda posição da Liga croata, a oito pontos do Dinamo Zagreb (e com mais um jogo).

A confirmar-se a rescisão com o Benfica, Ferro encerra uma ligação de 11 anos e meio ao clube, com 67 jogos e quatro golos na equipa principal, sagrando-se campeão nacional em 2018/19.