Gedson está de saída do Benfica para reforçar o Tottenham, onde será orientado por José Mourinho.

O acordo está estabelecido e contempla um empréstimo até ao final da temporada 2020/21, com os «Spurs» a ficarem com uma opção de compra de 50 milhões de euros.

O médio é esperado em Londres nesta segunda-feira, para juntar-se aos trabalhos da equipa de Mourinho.

Gedson estreou-se pela equipa principal do Benfica em agosto de 2018. Foi lançado por Rui Vitória no duelo europeu com o Fenerbahçe, e sai agora (para já, por empréstimo) com 59 jogos de águia ao peito, e três golos marcados.

Na presente temporada foi utilizado por Bruno Lage em treze ocasiões, sete das quais como titular.