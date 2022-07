O futuro de João Ferreira deve passar pelo Rio Ave.

Ao que apurou o Maisfutebol, o acordo com o Benfica ainda não está fechado, mas tudo indica que o lateral direito vai voltar ao emblema de Vila do Conde, no qual começou a carreira, e no qual jogou entre os 10 e os 13 anos.

João Ferreira saiu precisamente do Rio Ave para o Benfica, clube ao qual está vinculado até 2026.

Na época passada o lateral esteve cedido ao Vitória de Guimarães, e agora prepara-se para iniciar uma nova cedência, desta feita para a equipa orientada por Luís Freire.