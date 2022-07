Pedro Álvaro vai rescindir com o Benfica e reforçar o Estoril.

O central vai colocar um ponto final na ligação aos encarnados, ao fim de uma década, e assinar por três anos com os «canarinhos».

No acordo para a transferência, já fechado, o Benfica fica com 50 por cento dos direitos económicos do jogador de 22 anos.

De recordar que o Estoril já tinha recrutado Tiago Araújo nos mesmos moldes, com o Benfica a ficar com metade do passe.

