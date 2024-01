Marcos Leonardo, Petar Musa e David Jurásek foram alguns dos temas da conferência de imprensa de Roger Schmidt, na véspera da visita a Arouca. O treinador alemão elogiou o reforço das águias, fechou a porta à saída do croata, mas admitiu perder o internacional checo nesta janela de transferências.



«Jurásek? Não posso fazer declarações sobre todas as discussões na imprensa. Como disse antes, se um jogador não está 100 por cento feliz e quer tomar uma decisão, é algo que temos de considerar, de conversar, mas neste momento temos um plantel equilibrado e precisamos de todos. É assim com o David [Jurásek]», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico das águias não confirmou a chegada de Gianluca Prestianni à Luz. O argentino, de 17 anos, já se despediu do Vélez Sarsfield e espera-se que seja oficializado como reforço dos encarnados em breve.



«Prestianni? Não posso confirmar. O meu foco não é esse. Temos um jogo importante para ganhar amanhã [sábado], o resto acontece nos bastidores. Talvez esta seja a única entrada na equipa, não sei. Quando confirmamos uma transferência, é porque o jogador já assinou. Foi sempre assim», atirou.



O Arouca-Benfica joga-se este sábado, às 18h00. Pode seguir a partida AO MINUTO, aqui.