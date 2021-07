Soualiho Meïte está entre os jogadores referenciados pelo Benfica para reforçar o plantel 2021/22.

As águias continuam empenhadas em reforçar o meio-campo, e depois da contratação de João Mário concentram esforços numa alternativa para a posição 6. O interesse em Al Musrati é antigo, mas as negociações com o Sp. Braga não tiveram fumo branco (pelo menos até ao momento), e Soualiho Meïte está entre as alternativas equacionadas.

Nesse sentido, têm sido mantidas conversações com o Torino, que vê com bons olhos a possibilidade de conseguir um encaixe financeiro com o jogador de 27 anos, avaliado pelo Transfermarkt em cinco milhões de euros.

Nascido em França (com ascendência marfinense), Meïte é um produto das escolas do Auxerre, clube no qual se estreou como profissional. Em 2013 mudou-se, para o Lille, mas após a primeira época perdeu espaço, pelo que posteriormente foi emprestado ao Zulte Waregem, da Bélgica.

Em 2017 regressou à Liga francesa, com o Mónaco, então orientado por Leonardo Jardim, a pagar oito milhões pela sua contratação, mas a meio da época foi emprestado ao Bordéus.

Apenas um ano depois de o ter contratado, o Mónaco vendeu Meïte ao Torino por 11,5 milhões de euros. Soma quase uma centena de jogos por este emblema italiano, mas na segunda metade da época passada esteve cedido ao Milan, pelo qual fez 21 jogos.

O emblema rossonero tinha opção de compra do passe, por oito milhões de euros, mas decidiu não avançar. O Torino entende que esta é uma boa altura para ter retorno do investimento feito no jogador, que foi internacional sub-20 francês, e o Benfica olha para ele como uma alternativa forte.

A SAD agora liderada por Rui Costa joga em vários tabuleiros de mercado, mas Meïte é um nome que pode ganhar força.