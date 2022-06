Tiago Dantas vai, ao que tudo indica, assinar pelo PAOK Salónica.

Ao que o Maisfutebol apurou, o acordo ainda não está fechado, mas as negociações entre o emblema grego e o Benfica estão bem encaminhadas.

A mudança de Dantas para Salónica já tinha sido levantada no início do ano (civil), e agora está perto de ficar consumada.

O médio, que tem contrato válido na Luz até 2024, é um reforço desejado por José Boto, antigo responsável de «scouting» do Benfica. O agora diretor desportivo do PAOK é um apreciador das qualidades do médio, e por isso quer levá-lo para a Grécia.

Tiago Dantas esteve emprestado ao Tondela, na época passada, e somou 34 jogos, nos quais fez quatro golos e duas assistências.

De recordar que, para além de Vieirinha, Nélson Oliveira e Filipe Soares, que já estavam no PAOK, o emblema grego também já oficializou a contratação de Rafa Soares.