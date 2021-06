A Udinese está interessada na contratação de Pedro Pereira, lateral direito dos quadros do Benfica.

Ao que o Maisfutebol as negociações ainda decorrem, pelo que é precipitado dizer que o emblema de Udine será o destino do internacional sub-21, mas nesta altura é a possibilidade mais forte.

Formado no Benfica, Pedro Pereira tem feito carreira sobretudo em Itália. Em 2015 saiu para a Sampdoria, mas em janeiro de 2017 foi recomprado pelo emblema português.

Acabou por fazer apenas um jogo pela equipa principal, e entretanto representou Génova, Bristol City e Crotone.

Pedro Pereira vai entrar no último ano de contrato, pelo que as «águias» encaram com bons olhos a possibilidade de conseguir algum retorno financeiro com a venda do passe do internacional sub-21.