Oficializado como reforço do Benfica no último dia do mercado de transferências, por empréstimo do Paris Saint-Germain, Juan Bernat não vê a hora de começar a jogar de águia ao peito.

«É importante chegar ao maior clube de Portugal, que luta por todos os títulos. Estou ansioso por começar. Quero desfrutar deste clube. Trata-se de uma equipa vencedora que quer continuar a ganhar. Vamos tentar lutar por todos os títulos que disputamos e dar tudo por esse objetivo, sabendo que isso requer trabalho», afirmou o internacional espanhol, em declarações à BTV.

«Sou um jogador que dou tudo em campo, tento dar o máximo de mim. Venho ajudar em tudo o que possa», acrescentou o novo dono da camisola 14 do Benfica, que estava livre desde a saída de Haris Seferovic.