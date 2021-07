O Boavista pretende contratar Ilija Vukotic ao Benfica, sabe o Maisfutebol.

Os axadrezados têm interesse em contar com o médio de 22 anos e já manifestaram esse desejo junto dos encarnados. No entanto, as panteras não correm sozinhas pelos serviços do montenegrino que é cobiçado por mais clubes da Liga.

João Pedro Sousa aprecia as qualidades de Vukotic de tal forma que já o tinha tentado contratar para o Famalicão em 2019/20. Agora, caso as negociações cheguem a bom porto, o técnico pode contar com o jogador no Bessa.

Produto das escolas do OFK Grbalj, Vukotic foi contratado pelo Benfica em 2017/18. Desde então disputou 88 jogos entre equipa B e sub-23 e anotou seis golos.