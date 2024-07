O Boavista só aceita libertar Robert Bozeník por seis milhões de euros.



Segundo apurou o Maisfutebol, o clube axadrezado já recusou duas propostas pelo avançado nesta janela de transferências: uma de 3,5 milhões de euros e outra no valor de 2,5 milhões dos italianos Hellas Verona. Ambas foram, de resto, rejeitadas pela SAD do Boavista que pretende fazer um encaixe superior numa possível transferências do internacional eslovaco.



O jogador, de 24 anos, está no Bessa desde 2022 e desde então marcou 14 golos em 61 jogos. O atacante fez parte da seleção eslovaca que disputou o Euro 2024 e participou em quatro jogos, não tendo anotado qualquer golo.



Robert Bozeník apresentou-se às ordens do novo treinador do Boavista, Cristiano Bacci, a 16 de julho, mas permanece com o futuro em aberto.



O contrato entre o avançado e os axadrezados é válido até 2026.