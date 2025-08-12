O mercado de verão tem sido novamente «terreno fértil» para grandes negócios e o Maisfutebol foi investigar o outro lado da balança, não de quem compra, mas de quem vende.

Até à data deste artigo e segundo os dados do site Transfermarkt, tem sido um mercado de sonho para o Bournemouth. Os cherries fizeram três das quatro maiores vendas do clube neste período e basta irmos até à última temporada para encontrarmos a quarta maior venda (Solanke - Tottenham, 64,30 milhões de euros).

A concretização do negócio do defesa ucraniano Zabarnyi para o PSG a troco de 63 milhões de euros esta terça-feira, fez com que o Bournemouth chegasse aos 186,96 milhões de euros em receitas depois das transferências de Dean Huijsen para o Real Madrid e Milos Kerkez para o Liverpool, todos elementos do setor defensivo.

Com este valor, o Bournemouth, que tem como diretor geral o português Tiago Pinto, encontra-se no quarto lugar dos clubes que mais dinheiro fizeram neste mercado de verão, um top-10 que é liderado pelo Chelsea que também é um dos maiores compradores a par do Liverpool, com 279,65 e 293,68 milhões de euros, respetivamente.

A lista é fechada pelo Sporting que conta com uma receita de 104,57 milhões de euros, com a venda de Gyökeres a ocupar mais de metade do total e no qual a transferência de Geovany Quenda ainda não está contemplada. Se os 50,7 milhões de euros que o Chelsea vai pagar ao Sporting entrassem já nestas contas, os «verde e brancos» saltariam para a quinta posição.

Lista dos 10 clubes que mais faturaram:

1. Chelsea (Inglaterra) – 231,95 milhões

2. Bayer Leverkusen (Alemanha) – 208,5 milhões

3. Liverpool (Inglaterra) – 196,3 milhões

4. Bournemouth (Inglaterra) – 186,96 milhões

5. Nápoles (Itália) – 120 milhões

6. Nottingham Forest (Inglaterra) – 118,87 milhões

7. Brighton (Inglaterra) – 118,70 milhões

8. Wolverhampton (Inglaterra) – 115 milhões

9. Milan (Itália) – 107,80 milhões

10. Sporting (Portugal) – 104,57 milhões