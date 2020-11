O Palmeiras, de Abel, anunciou, esta segunda-feira, a contratação do defesa Alan Empereur.

O jogador de 26 anos chega do Hellas Verona por empréstimo, até junho de 2021, com opção de compra.

Alan Empereur fez toda a carreira em Itália e é reforço para o lado esquerdo da defesa do conjunto alviverde. De lembrar que o colombiano Cristián Borja esteve nos planos de Abel para essa posição, mas o agente do jogador do Sporting já descartou o negócio.