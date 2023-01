A proposta de 60 milhões de libras (cerca de 68 milhões de euros) não convenceu o Brighton & Hove Albion, mas Moisés Caicedo decidiu 'forçar' a saída para o Arsenal. Perante o impasse nas negociações, o médio equatoriano decidiu manifestar publicamente a sua vontade de sair.

«Agradeço ao Sr. Bloom e ao Brighton, pela oportunidade que me deram de vir para a Premier League, e sinto que dei sempre o meu melhor por eles. Jogo sempre com um sorriso e com o coração. Sou o mais novo de dez irmãos, de um bairro pobre de Santa Domingo, no Equador. O meu sonho sempre foi tornar-me o jogador mais consagrado da história do futebol equatoriano. Sinto orgulho pela possibilidade de proporcionar uma transferência-recorde ao Brighton, que permitiria ao clube reinvestir, de forma a continuar a ter sucesso. Os adeptos levam-me no coração, e também estarão sempre no meu coração, por isso espero que entendam os motivos pelos quais quero aproveitar esta oportunidade magnífica», escreveu Caicedo, de 21 anos.

O médio foi contratado ao Independiente del Valle há dois anos, por cinco milhões de euros. Na primeira metade da época 2021/22 esteve emprestado ao Beerschot, da Bélgica, mas depois regressou para conquistar o seu espaço no Brighton.