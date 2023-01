Tudo pode acontecer neste dia 31 de janeiro, mas à entrada para o último dia da janela de transferências, Enzo Fernández parece mais perto de ficar no Benfica do que tornar-se reforço do Chelsea.

Tudo pode acontecer, insistamos. Até pela questão de cláusula de rescisão, mas para já não há entendimento entre clubes. O acordo parece tão próximo, e ao mesmo tempo tão distante. Isto porque as conversam entre os dois clubes andam ali à volta do valor da cláusula de rescisão, mas não há sintonia quanto à forma de pagamento. E isso faz toda a diferença.

Para além de que o tempo começa a escassear, o que não é menos importante.

Depois de alguns dias mais calmos - e mais uns quantos milhões investidos noutros reforços - o Chelsea decidiu avançar para o «ataque final» a Enzo Fernández. As conversas intensificaram-se nas últimas horas, mas não houve desenvolvimentos conclusivos.

O Chelsea oferece 120 milhões de euros, o valor estipulado na cláusula de rescisão, mas não o pode pagar a pronto. Para contornar as questões do fair play financeiro, o emblema inglês sugere pagar em várias prestações. O Benfica, por seu lado, mantém-se intransigente quanto à pretensão de receber já o dinheiro todo: ou de forma direta, ou então através de uma solução igual à que foi utilizada na venda de João Félix. Nessa altura o Atlético de Madrid fechou o acordo acima da cláusula de rescisão (126 milhões de euros), para suportar os custos da operação financeira que permitiu ao Benfica antecipar a receita completa, permitindo-se assim que o emblema espanhol depois fizesse os respetivos pagamentos de forma parcelada.

Perante isto, Enzo Fernández permanecia em Lisboa ao início da madrugada desta terça-feira. O internacional argentino não integrou o treino matinal (fez apenas trabalho de ginásio, conforme escrito pelo Maisfutebol), e foi informado, ao longo do dia, da falta de entendimento entre clubes.

Em dúvida está a sua utilização no jogo com o Arouca, a disputar nas últimas horas do mercado de transferências (está agendado para as 21h15 desta terça-feira).

Eventual saída não deve implicar outro reforço

A concretizar-se um acordo, o processo burocrático será sempre complexo, dada a dimensão da transferência, e a verdade é que esses procedimentos estão parados, dada a falta de acordo.

Quer isto dizer que, caso seja alcançado um acordo, ainda será preciso ultrapassar a questão temporal.

Caso se venha a concretizar uma transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, o Benfica não deve avançar para a contratação de nenhum jogador para colmatar essa saída.

Ao que o Maisfutebol apurou, os responsáveis encarnados entendem que, dado o contexto, as soluções para a segunda metade da época estão já no plantel.

Florentino tem jogado ao lado de Enzo, mas Fredrik Aursnes também pode ocupar o lugar do argentino, e há ainda Chiquinho e João Mário, ou mesmo os jovens João Neves ou Paulo Bernardo.