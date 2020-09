O futebolista holandês Calvin Verdonk é reforço do Famalicão.

O jogador de 23 anos, que atua como lateral-esquerdo, chega aos famalicenses a custo zero e já esteve esta sexta-feira nas instalações do clube.

Verdonk era um jogador livre, após ter, em 2019/2020, ter jogado no Twente (24 jogos, um golo), por empréstimo do Feyenoord.

O defesa tem experiência de liga holandesa nos últimos anos. Com formação feita no Feyenoord, onde subiu a sénior em 2014, foi apenas utilizado em uma ocasião em duas épocas no clube. Em 2016/2017, foi cedido ao Zwolle (18 jogos), e, na época seguinte, ao NEC (39 jogos, dois golos). Em 2018/2019, regressou ao Feyenoord, onde fez 18 jogos e um golo antes do Twente.

Nas seleções jovens, jogou no Euro sub-17 de 2014 e no Euro sub-19 de 2016.