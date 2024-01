O Casa Pia está a negociar com o Vizela a contratação do extremo português Nuno Moreira. A informação, adiantada pelo jornal Record foi, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol, junto de duas fontes próximas do processo.

Nesta altura, há proposta do Casa Pia ao Vizela e ao jogador e correm negociações entre os dois clubes, perto de serem concluídas. Porém, ainda nada está assinado, nem fechado quanto a um acordo, à hora da publicação desta notícia.

Nuno Moreira, de 24 anos, termina contrato com o Vizela no fim desta época, mas há mesmo a possibilidade de mudar de clube na I Liga já neste mercado de janeiro, numa mudança que permitirá, assim, um encaixe financeiro ao Vizela.

Formado no Sporting, onde foi dos escalões mais jovens até aos sub-23 e à equipa B, Nuno Moreira chegou a Vizela no verão de 2021. Em duas épocas e meia nos vizelenses, leva 86 jogos e cinco golos.