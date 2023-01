Casper Tengstedt não é o único reforço de inverno já garantido pelo Benfica. O avançado dinamarquês, negociado com o Rosenborg, chega a Lisboa nesta terça-feira, mas a SAD encarnada também já fechou a transferência de Andreas Schjelderup.

A mudança do extremo norueguês foi fechada no fim de semana, junto do Nordsjaelland. De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o negócio foi concluído por um valor-base de nove milhões de euros, ao qual podem ser depois acrescentados bónus associados ao rendimento.

Schjelderup chega a Lisboa ainda durante a presente semana.

EM ATUALIZAÇÃO