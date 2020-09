O guarda-redes Édouard Mendy vai mesmo juntar-se ao plantel do Chelsea.

O treinador dos «blues», Frank Lampard, confirmou ao final da manhã desta terça-feira, que o internacional senegalês estava a cumprir exames médicos para assinar contrato.

A imprensa inglesa adianta que o Chelsea pagará 24 milhões de euros ao Rennes.

Em declarações aos jornalistas antes do jogo com o Barsnley, Lampard revelou ainda que ouviu a opinião do ex-colega Petr Cech. O antigo guarda-redes checo jogou no Rennes e é agora diretor do departamento técnico e de performance dos «blues».

Embora seja internacional senegalês, Mendy nasceu em França, há 28 anos. Antes do Rennes passou pelo Reims, Marselha B e Cherbourg.

Lampard ganha assim outra opção para a baliza do Chelsea, que tem sido ocupada por Kepa Arrizabalaga. O espanhol, que há dois anos bateu o recorde de guarda-redes mais caro do mundo (80 milhões de euros), tem cometido vários erros nos últimos tempos.

Frente ao Barnsley o guarda-redes titular será Willy Caballero, de resto, mas o treinador do Chelsea garante que tal já estava decidido antes do jogo com o Liverpool, no qual Kepa errou uma vez mais.