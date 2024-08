Federico Chiesa está prestes a tornar-se no segundo reforço do Liverpool neste mercado de transferências depois de Giorgi Mamardashvili. O internacional italiano abordou a mudança da Juventus para os «reds» antes de embarcar para Inglaterra.



«Nova aventura? Sim, estou muito feliz. Quero agradecer aos adeptos da Juventus pelo afeto. Vou levá-los no coração. Obrigado, a Juventus. Estou muito feliz por esta aventura e ansioso por começar», referiu o jogador aos jornalistas antes de seguir viagem.



Recrutado à Fiorentina em 2020, o extremo de 26 anos, filho de Enrique Chiesa, marcou 32 golos em 131 jogos pela Vecchia Signora e conquistou uma Supertaça e duas Taças de Itália. O Liverpool será assim o terceiro clube da carreira de Chiesa, campeão da Europa com a «squadra azzura» em 2021 e que custará cerca de 15 milhões de euros, de acordo com a imprensa internacional.