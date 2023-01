O futebolista brasileiro Heitor Casagrande é reforço do Guarda Desportiva, atual último classificado da série B do Campeonato de Portugal, por empréstimo do Corinthians. O clube do quarto escalão do futebol luso confirmou esta quarta-feira a aquisição do defesa de 24 anos, numa mudança com contornos especiais: é que o negócio tem uma cláusula de opção de compra de um milhão de euros, caso os guardenses pretendam continuar com o atleta depois de 2022/23.

A informação, avançada inicialmente pela imprensa brasileira, foi confirmada pelo Maisfutebol junto do vice-presidente do clube, Alexandre Chaves. Antes de rumar a Portugal, Heitor, que nunca jogou pelo Corinthians, renovou contrato com o «Timão». A informação foi confirmada na terça-feira, via Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A remuneração de Heitor, que em 2022 esteve cedido ao Oeste, no Brasil, vai ser assegurada pelo Corinthians. O atleta já integrou os trabalhos do Guarda Desportiva. Falta apenas, de acordo com Alexandre Chaves, a chegada do certificado internacional para que possa ser opção frente ao Rebordosa, no domingo (15h00).

«Este negócio surge, em primeiro lugar, de uma boa relação de amizade que existe entre os membros da direção e o Corinthians. É o primeiro passo na relação entre o Guarda Desportiva FC e o Corinthians. Estando nós no Campeonato de Portugal, montra para novas oportunidades, é um voto de confiança de toda a estrutura do Corinthians no nosso clube e esperemos que, no futuro, mais clubes possam confiar nas nossas equipas técnicas, para formar atletas que, por vezes, não estão a ser utilizados ou têm menos minutos de jogo nos seus clubes e veem no Guarda uma boa perspetiva. Toda a gente sabe que os clubes têm as suas dificuldades e procuramos aliar-nos a grandes instituições desportivas, para nos darem algum sustento, apoio e credibilidade, fundamental no futebol», começou por referir o dirigente do clube presidido por Thiago Laurindo, atirando para mais tarde a questão da possível compra do atleta.

«Dependerá de vários fatores: do desempenho, se calhar também da vontade do atleta em continuar no Guarda e questões financeiras. Logo se vê o que poderá acontecer. Percebo a questão, devido ao valor, mas é uma questão que será analisada oportunamente», afirmou.

O Guarda Desportiva, clube fundado em 2003, subiu esta época ao Campeonato de Portugal e a missão da manutenção promete ser exigente. A equipa está no 14.º e último lugar da série B, com seis pontos, a 12 do oitavo, o último posto que garante a permanência e já vai no terceiro treinador da época, Pedro Araújo. Tinha iniciado com Pedro Duarte (fez seis jogos) e Paulo Fernandes sucedeu-lhe, mas saiu ao fim de cinco jogos.

«O objetivo do Guarda será a manutenção. Tivemos um diálogo aberto com os atletas e a nossa vontade e energia é de que é possível. É fundamental, para o projeto, a manutenção no Campeonato de Portugal e seria interessante para a própria história local. Mas também é importante para o projeto, que assenta nisto: conseguir preparar, trazer jogadores nacionais e potencializá-los para outros patamares e é fundamental estar no CP», frisou.

Heitor aumenta o leque de estrangeiros num plantel em que cerca de metade dos atletas são portugueses. Há vários brasileiros, mas também jogadores de outras nacionalidades: Colômbia, Guiné-Bissau, Camarões, Nigéria, Angola e Haiti. Alexandre sublinha, apesar do vasto mundo que há no grupo, que muitos «são formados localmente». «Neste momento temos, com esta aquisição, sete não formados localmente. Apesar de as nacionalidades serem diferentes, o que é importante ressalvar é a média de idades no plantel e o objetivo do clube é esse mesmo: de portas abertas, virado para o futuro e a dar oportunidades, tanto a jogadores nacionais, como estrangeiros que já têm formação local», finalizou.