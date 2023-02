Os pormenores ainda são poucos, mas o comunicado enviado pela SAD do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao início da madrugada desta quarta-feira, permite começar a fazer contas ao valor da venda de Enzo Fernández que, no fim das contas, ficará nos cofres da Luz.

Embora seja relativamente superficial, o documento começa por indicar que o negócio com o Chelsea ficou fechado por 121 milhões de euros.

Depois é referido que o Chelsea «terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador».

Quer isto dizer que o emblema inglês faz logo a retenção de 4.573.800 euros do valor acordado com o Benfica, para pagar a verba regularmente obrigatória aos clubes que Enzo representou na formação.

Feita essa primeira dedução, o valor a receber pelo Benfica passa para 116.426.200 euros.

O comunicado refere depois que, «adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade». A percentagem aplica-se então aos 116.426.200 euros, o que dá 7.637.559 euros. É esta a verba que a SAD encarnada paga pela intermediação do negócio.

Feita esta segunda dedução, o valor a receber pelo Benfica passa para 108.788.641 euros.

O comunicado enviado à CMVM refere ainda que a SAD liderada por Rui Costa terá «de entregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação».

O emblema argentino, que vendeu Enzo ao Benfica, fica então com um quarto dos 108.788.641 euros: nos cofres do River Plate entram 27.197.160 euros (para além da verba referente ao mecanismo de solidariedade).

Feita esta terceira dedução, o valor a receber pelo Benfica passa para os 81.591.481 (81,6 milhões de) euros.

Chegados a este ponto, vale a pena frisar que o comunicado inicial do Benfica é superficial, não entra em muitos detalhes da operação. Não explica, por exemplo, se o Chelsea vai pagar o valor a pronto, ou se houve acordo para um pagamento parcelado. E se o pagamento ficou a prestações, será que a SAD encarnada vai antecipar essa receita através de uma entidade bancária? E quem assume o pagamento dos juros?

Estas questões podem influenciar o lucro do Benfica, mas o comunicado enviado à CMVM permite uma primeira análise aos valores em causa.

De recordar que, a 14 de julho de 2022, o Benfica comunicou à CMVM que tinha contratado o médio argentino por um valor-base de 10 milhões de euros – por 75 por cento do passe -, aos quais se podiam somar outros oito milhões, dependentes de objetivos.

Seis meses depois, Enzo é vendido pelo Benfica por 121 milhões de euros.