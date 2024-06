O futebolista brasileiro Daniel Cabral está próximo de tornar-se reforço do Estrela da Amadora a partir da próxima época, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O negócio pelo médio de 22 anos, que tem contrato com o Flamengo até 2025, está bem encaminhado. Em cima da mesa está a possibilidade de Daniel Cabral assinar contrato válido para as próximas quatro temporadas com o emblema tricolor, apurou o nosso jornal.

Daniel Cabral fez formação no Flamengo e foi nos rubro-negros que subiu a sénior. Fez a estreia pela equipa principal em outubro de 2020, com 18 anos. Daí para cá, continuou a ser peça importante nos sub-20 e fez mais três jogos pelos seniores em 2021 e mais dois em 2022.

O último jogo oficial de Daniel Cabral data já de 15 de outubro de 2022, há mais de um ano e meio, dia em que sofreu, contra o Atlético Mineiro, uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Depois de uma ausência prolongada para recuperar, o jogador já voltou aos treinos no Brasil e deverá agora seguir o seu percurso na Reboleira.

O Estrela, que garantiu a permanência na Liga (14.º lugar, 33 pontos), vai para a segunda época consecutiva no principal campeonato português em 2024/25.