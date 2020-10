Jorge Nuno Pinto da Costa abordou nesta segunda-feira a transferência de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain. O médio português sai do FC Porto por empréstimo, com opção de compra obrigatória no final da temporada.

«Saiu um capitão, mas não deixou a sua ligação ao FC Porto. saiu por entendimento das duas partes, ele entendeu que era um momento único de dar o salto e de ganhar dinheiro, que foi o que o fez sair do FC porto, o resto é conversa», disse o presidente do clube portista, à margem da última etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

Pinto da Costa manifestou ainda «apreço pela maneira digna como [Danilo] saiu e sempre se comportou».