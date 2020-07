Danilo Pereira garante sentir-se bem no FC Porto, mas não esconde o sonho de jogar na Premier League, e assume até a opinião de que encaixaria bem no Arsenal, clube ao qual tem sido associado.

«Gosto de estar no Porto e no meu país, mas quero estar numa Liga maior, como a Premier League. Sonho jogar lá, é a maior Liga do mundo», referiu o capitão portista, em declarações reproduzidas pelo «Yahoo Sports».

«O Arsenal joga um futebol bom, está a sair-se bem. Quando ao estilo… penso que encaixo. A forma como jogam, a pensar na bola… a equipa tem de estar juntar… é uma boa forma», acrescentou.

Danilo falou depois do impacto de Bruno Fernandes no Manchester United, para garantir que «não é uma surpresa». «Com ele, com o Pogba, e com outros jogadores, penso que podem voltar a ter o sucesso que tiveram noutros anos», afirmou.

O internacional português foi depois questionado se Casemiro era uma referência, tendo em conta o nível que atingiu no Real Madrid depois da passagem pelo FC Porto, por empréstimo.

«Ás vezes revejo-me no Casemiro. Somos similares. Tenho de melhorar, tal como ele, para atingir o mesmo nível», concluiu.